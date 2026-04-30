Губернатор Павел Малков: работа депутата — конкретные решения в экономике и социальной сфере

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в своем комментарии по итогам отчета, с которым выступил в Рязани депутат Государственной Думы Российской Федерации от Рязанского региона, председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Павел Малков отметил: «Работа депутата — конкретные решения в экономике и социальной сфере. Это работа в рамках Народной программы „Единой России“ с опорой на запросы людей. Бюджет Рязанской области за несколько лет увеличился почти на 50%, межбюджетные трансферты — на 61,3%. Важно, что за этими цифрами реальные изменения в жизни людей. Отдельно — о важном для региона решении, дополняющем уже принятые меры по списанию долгов. Наш Президент поддержал предложение „Единой России“ о переносе сроков погашения бюджетных кредитов. Андрей Михайлович отметил, что благодаря этому Рязанская область уже в этом году сможет дополнительно направить 1,5 млрд рублей на решение важных для жителей вопросов».

Губернатор подчеркнул, что в ходе отчета депутата Госдумы РФ Андрея Макарова прозвучали ответы на острые вопросы, касающиеся налогов, газификации, ремонта автодорог, строительства поликлиники в Рязани и спортивных комплексов в муниципальных образованиях. «Получился живой, честный разговор. Рекомендую посмотреть», — добавил Павел Малков.