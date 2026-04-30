Эксперты предупредили, что дачников могут оштрафовать за приготовление шашлыка на участке

Об этом рассказала руководитель общественной приёмной Союза садоводов Людмила Бурякова. Она отметила, что жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно лишь при соблюдении ряда условий, иначе россиянам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей. По ее словам, шашлык и другую пищу можно готовить в мангалах и жаровнях, если соблюдать следующие правила: размещать мангал или жаровню на расстоянии не менее пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке; очистить землю рядом с местом приготовления пищи от горючих материалов в радиусе двух метров.

Об этом РИА Новости рассказала руководитель общественной приёмной Союза садоводов Людмила Бурякова.

Она отметила, что жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно лишь при соблюдении ряда условий, иначе россиянам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей.

По ее словам, шашлык и другую пищу можно готовить в мангалах и жаровнях, если соблюдать следующие правила: