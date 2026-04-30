Эксперт напомнил, что водителей, обливших пешеходов из лужи, ждет наказание

Отмечается, что действия водителя могут классифицировать как мелкое хулиганство. За это предусматривается штраф от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест до 15 суток, если будет доказано, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода.

Эксперт напомнил, что водителей, обливших пешеходов из лужи, ждет наказание. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

