Стало известно, что большинство рязанцев отдали предпочтение отечественным овощам

Более половины жителей Рязани (58%) при выборе овощей и фруктов отдают предпочтение продукции отечественного производства, показало исследование СберСтрахования. Продукты этой категории занимают важное место в рационе: 30% опрошенных рязанцев едят их ежедневно, ещё 67% — несколько раз в неделю.

Более половины жителей Рязани (58%) при выборе овощей и фруктов отдают предпочтение продукции отечественного производства, показало исследование СберСтрахования. Продукты этой категории занимают важное место в рационе: 30% опрошенных рязанцев едят их ежедневно, ещё 67% — несколько раз в неделю.

В целом по стране лидерами по ежедневному потреблению стали жители Кирова (66%), Волгограда (63%), Севастополя (60%), Ярославля (59%) и Пензы (57%).

При выборе овощей и фруктов покупатели из Рязани в первую очередь обращают внимание на свежесть и внешний вид (51%), а также вкусовые качества (25%). Менее значимую роль играет их стоимость (16%).

Согласно результатам исследования, чаще всего эти продукты рязанцы приобретают в супермаркетах и гипермаркетах (84%), магазинах у дома (38%) и с помощью онлайн-доставки (26%). Кроме того, каждый четвёртый (27%) заявил, что сам выращивает овощи и фрукты.

С наступлением сезона спрос на плодоовощную продукцию в регионе растёт: 71% участников исследования покупают больше летом и в начале осени. Ещё 8% не меняют уровень потребления в течение года. А вот каждому пятому (21%) удаётся сократить число таких покупок за счёт собственного огорода.

Исследование показало, что летом рязанцы больше всего ждут свежую зелень (29%), яблоки (23%) и помидоры (17%). Также в числе наиболее ожидаемых овощей, фруктов и ягод: огурцы (14%), малина и ежевика (13%), сладкий перец (13%) и клубника (12%).

Дмитрий Цветков, директор по агрострахованию СберСтрахования:

«Влияние на растения оказывают погода, болезни растений, вредители и другие факторы. Из-за этих неблагоприятных факторов хозяйство может потерять значительную часть урожая и столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами. В таких условиях агрострахование становится важным инструментом защиты бизнеса: оно помогает снижать финансовые потери, сохранять устойчивость хозяйств и поддерживать выпуск качественной отечественной продукции, которую выбирают россияне. В зависимости от своих потребностей фермеры могут выбрать мультирисковую программу страхования с более широким покрытием или страхование от чрезвычайных ситуаций с господдержкой. Во втором случае бизнес сможет сэкономить за счёт субсидий до 50% от стоимости полиса».

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Для жителей Рязани овощи и фрукты — это привычная часть рациона: большинство покупают их регулярно, а летом и в начале осени делают это чаще за счёт появления сезонной продукции. Показательно, что более половины рязанцев отдают предпочтение отечественным овощам и фруктам — во многом благодаря их свежести и качеству. Для сельхозпроизводителей такой устойчивый спрос требует стабильных результатов, однако на них существенно влияют погодные и другие природные факторы. В этой связи агрострахование помогает хозяйствам не выпадать из производственного цикла даже в сложные периоды, своевременно компенсировать потери и сохранять запланированные объёмы урожая».

Отмечается, что исследование проводилось в апреле 2026 года. Количество респондентов составляет около 13 тысяч человек.