А что в кино? «Литвяк», «Семь верст до рассвета» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Военно-исторический фильм «Литвяк» (Россия). Фильм о 21-летней летчице Лидии Литвяк, которая на самых опасных участках фронта становится одним из лучших советских асов, не теряя твердости характера перед лицом боевых потерь и личных переживаний.
Военно-историческая драма «Семь верст до рассвета» (Россия). Основанная на реальных событиях история о псковском крестьянине Матвее Кузьмине, который зимой 1942 года, подобно Сусанину, заводит вражеский отряд в метель и бездорожье, чтобы ценой своей жизни предотвратить диверсию в советском тылу.
Драма «Кукла» (Россия). История бывшей заключенной Нади, которая после освобождения отправляется на поиски ребенка, рожденного в неволе, и получает неожиданную помощь от нового знакомого.
