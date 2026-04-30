63 секс-преступления против рязанских подростков совершено в 2025 году

Согласно данным, приведенным в докладе Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области за 2025 год, количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних остается стабильно высоким, но снижается: в 2025 году зафиксировано 63 таких случая, в 2024 — 84, в 2023 — 70. Зафиксирован рост числа секс-преступлений, совершенных родителями: в 2025 году их зарегистрировано 9, что почти вдвое больше, чем в 2024 году (5 случаев) и выше показателя 2023 года (6 случаев).

В докладе отметили, что значительная часть посягательств совершается с использованием интернета. В 2025 году выявлено 23 таких преступления (в 2024-м — 12, в 2023-м — 3).

Как правило, злоумышленники вели переписку с несовершеннолетними в социальных сетях, побуждая их к действиям сексуального характера, а затем распространяли полученные фото- и видеоматериалы порнографического содержания.

Два уголовных дела, по которым обвиняемым дополнительно инкриминированы преступления по ст. 242.1 УК РФ, уже направлены в суд, написано в документе.