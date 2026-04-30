Роспотребнадзор: ситуация с клещами в России будет лучше, чем в прошлом году

Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, в начале сезона в России остается контролируемой и более благополучной, чем в 2025 году. Об этом заявила начальник отдела биологической безопасности Роспотребнадзора Ольга Скударева, передает ТАСС.
По ее словам, в целом ситуация развивается ожидаемо, несмотря на сезонный рост числа обращений. За последнюю неделю к медикам обратились около 18 тысяч человек после укусов клещей.
При этом показатель остается ниже прошлогоднего примерно в 1,5 раза, а также немного ниже средних многолетних значений.
В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают мониторинг ситуации по регионам — специалисты отслеживают, где фиксируется наибольшее количество нападений клещей и где наблюдается рост, а также контролируют принимаемые меры профилактики.