Зеленский нашел способ провести трехсторонние переговоры

Украинский президент заявил, что если пока не получается провести трехстороннюю встречу, то в таком случае можно говорить с разными сторонами конфликта «по очереди»: «Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях — во время войны с Ираном, чтобы приехать в Киев. Это альтернативный вариант трехсторонней встрече на уровне технических групп. Американская группа может поехать к нам, и после нас поехать в Москву», — заявил Зеленский.

Зеленский нашел способ провести трехсторонние переговоры. Об этом пишет «Газета. ру».

Украинский президент заявил, что если пока не получается провести трехстороннюю встречу, то в таком случае можно говорить с разными сторонами конфликта «по очереди»:

«Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях — во время войны с Ираном, чтобы приехать в Киев. Это альтернативный вариант трехсторонней встрече на уровне технических групп. Американская группа может поехать к нам, и после нас поехать в Москву», — заявил Зеленский.