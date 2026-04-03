ВТБ выяснил, кто переходит на автоУСН в 2026 году

В 2026 году на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН) перешло в 10 раз больше предпринимателей, чем было в начале года. Такова статистика ВТБ. С начала года на специальный налоговый режим перешли более 75 тысяч предпринимателей. По данным банка, индивидуальные предприниматели выбирают его в два раза чаще, чем общества с ограниченной ответственностью (ООО). Более чем в половине случаев в штате клиента один сотрудник.

30% представителей малого бизнеса на автоУСН работают в торговле (рознице и опте), 23% — владельцы кафе, салонов красоты, автосервисов и других предприятий сферы услуг. Еще 12% предпринимателей ведут бизнес, связанный со строительством и недвижимостью.

«По нашим оценкам, автоУСН потенциально подходит для 70% представителей малого бизнеса. Для них он становится эффективным инструментом, который решает две ключевые задачи: обеспечивает оптимизацию фискальной нагрузки и помогает перенаправить ресурсы с административных задач на развитие бизнеса. Ожидаем, что сформировавшийся тренд по переходу клиентов на этот налоговый режим продолжится», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

АвтоУСН — специальный налоговый режим, в рамках которого отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставка налога составляет 8% для объекта налогообложения «Доходы» и 20% для объекта налогообложения «Доходы минус расходы». На автоАУСН не нужно платить обязательные страховые взносы за себя и сотрудников. Для применения автоУСН необходимо выполнение определенных условий, в частности, численность работников должна быть не более 5 человек, доход не должен превышать 60 млн рублей.