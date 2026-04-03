ВТБ поддержал строительство жилого комплекса в Екатеринбурге

ВТБ поддержал строительство жилого комплекса «Риверсайд» в Екатеринбурге, предоставив девелоперу «Унистрой» 4,7 млрд рублей. Кредитная линия открыта до 2030 года, комплекс планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2028 года.

ЖК «Риверсайд» возводят в Верх-Исетском районе Екатеринбурга на берегу одноименного пруда. Инфраструктура района активно развивается — здесь расположены школы, детские сады, спортивный центр, супермаркеты, яхт-клуб и пляж. В проект входят несколько жилых корпусов разной высотности. На территории ЖК предусмотрено современное благоустройство — сады, спортивные и игровые площадки, прогулочные зоны и велодорожки. В комплексе будут квартиры с видом на воду, автоматизация энергоучета, подземные паркинги, а также круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

«Финансирование строительных объектов в регионах России — одна из ключевых составляющих кредитного портфеля ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса. Мы поддерживаем застройщиков, которые не просто возводят квадратные метры, а создают комфортную инфраструктуру, улучшая городской климат. Екатеринбург примечателен именно такими проектами, где на одной территории в непосредственной близости от культурного и досугового центра развивается социальная, коммерческая инфраструктура. Этим объектам мы отдаем предпочтение при отборе заявок на финансирование», — рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

«Федеральный девелопер „Унистрой“ занимается строительством жилых и общественных зданий на всей территории России. В том числе, в сердце Урала — Екатеринбурге. Новый жилой комплекс „Риверсайд“ является для нас особым проектом, он возводится в одном из самых перспективных и востребованных районов города. Здесь мы используем самые современные подходы к строительству и благоустройству, чтобы создать яркое пространство и обеспечить максимальный комфорт для жителей комплекса», — сообщил финансовый директор компании Руслан Капанов.

