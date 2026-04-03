ВТБ: под потолком Дома Радио нашли барельеф — портрет архитекторов здания
В Санкт-Петербурге во время реставрации Дома Радио под потолком Первой студии обнаружили барельеф с изображением трёх мужских профилей, датированный 1915 годом. Специалисты предполагают, что так были увековечены архитекторы здания — Василий, Владимир и Георгий Косяковы. Проект реставрации и адаптации Дома Радио к современному использованию ведет ВТБ, сообщили в пресс-службе банка.

Братья Косяковы — представители известной архитектурной семьи, работавшие в Санкт-Петербурге на рубеже ХIХ — ХХ веков. Среди самых масштабных работ Василия Косякова — Морской собор в Кронштадте, созданный как памятник героям русского флота. Георгий Косяков также прославился проектом Морской библиотеки в Кронштадте. Одним из совместных проектов братьев стало строительство Санкт-Петербургского Благородного собрания, впоследствии — Дома Радио.

«Обретение предполагаемого портрета создателей здания, оставивших в Санкт-Петербурге богатое архитектурное наследие, — событие большой ценности. Именно такие детали делают Дом Радио по-настоящему живым памятником своей эпохи», — отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент банка.

«До настоящего времени не сохранилось ни одного изображения младшего из братьев — Георгия, что затрудняет подтверждение догадки. В нижней части барельефа есть подпись: „1915 Наталiя“. Возможно, это имя лепщицы, работавшей над портретом. Известно, что имя Наталия было значимым для семьи Косяковых: так звали их мать, а Владимир назвал так и свою дочь. Позже она стала художницей», — рассказала архитектор проекта Мария Шапченко, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Сейчас в Доме Радио, закрытом на реставрацию в 2024 году, завершается черновая отделка. В здании выполняют штукатурные работы, стяжки полов, заливку бетона, монтаж каркасов под будущие перегородки и зашивку стен. Ведётся прокладка новых инженерных коммуникаций. В Первой студии специалисты восстанавливают подвесной потолок, расчищают и воссоздают богатый лепной декор.

После реставрации Первая студия станет многофункциональной площадкой для акустических концертов, и профессиональной звукозаписи. На создание акустики в зале будет работать комплексное решение: акустический пояс со шторами переменной акустики, акустические холсты, подвесные отражатели над сценой и акустический рельеф на потолке. В зале планируется установить складную (бличерную) систему кресел на 156 мест и мобильную сцену.

Отмечается, что это не первая находка реставраторов Дома Радио. Ранее в дымовой трубе здесь обнаружили фрагменты утраченного исторического барельефа 1910 года и неизвестные фрагменты настенной живописи художника Михаила Васильева, остатки уникальных старинных жалюзи в оконных проемах первого этажа и другие артефакты.

Фото: Анжела Мнацаканян, «Фонтанка. ру», предоставлено ВТБ.