Врач предупредила: красить яйца гуашью и акварелью опасно для жизни

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская заявила, что использование непищевых красителей (гуашь, акварель, неизвестные растворы) для пасхальных яиц грозит отравлением, аллергией и отеком дыхательных путей. Самый безопасный вариант — натуральные средства: луковая шелуха, свекла, куркума или сертифицированные пищевые красители. Если краска попала через трещинку внутрь яйца, после еды могут начаться тошнота, рвота и диарея.