Возбуждено уголовное дело о сходе с рельсов поезда «Москва — Челябинск», следовавшего через Рязань

Утром 3 апреля в Ульяновской области на перегоне у станции Бряндино сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда № 302 «Москва — Челябинск». Состав следует через Рязань (отправление с вокзала «Рязань-1» в 16:16). Пострадали 4 человека с травмами легкой и средней степени тяжести, погибших нет. Движение на участке приостановлено. Пассажиров доставят в Ульяновск, откуда отправят другими поездами. РЖД вернет полную стоимость билетов всем пассажирам, сообщили в пресс- службе ОАО «РЖД».

Возбуждено уголовное дело о сходе с рельсов поезда «Москва — Челябинск», следовавшего через Рязань. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото: «Известия», «ЧП Ульяновск».