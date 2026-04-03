В Спасском районе обновили расписание катера

Жителей Спасского района предупредили об изменениях в расписании движения катера «Павел фон Дервиз». Об этом сообщили в канале в Max «Наплавные мосты Спасского района». Обновленный маршрут: поселок Старо-Рязанские Дворики — село Старая Рязань. С понедельник по пятницу: 7:00, 7:50, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:20. Суббота — Воскресенье: 8:30, 12:30, 18:10. Маршрут: село Старая Рязань — поселок Старо-Рязанские Дворики. Понедельник — Пятница: 7:10, 8:00, 10:10, 12:10, 13:10, 15:10, 18:30. Суббота — Воскресенье: 8:50, 12:50, 18:30.