Власти рассказали, почему в Рязани начала вонять вода

Отмечается, что лаборатория «Водоканала» усилила контроль: проверяют воду в реке, перед подачей в сеть и в контрольных точках города. Анализируют химические, микробиологические и органолептические показатели на всех этапах очистки. Чтобы вода оставалась качественной, на станциях чаще промывают фильтры и отстойники, а также при необходимости меняют дозировку реагентов. В «Водоканале» заявили, что питьевая вода соответствует нормативам и безопасна для здоровья.

Во время паводка вода в Оке может менять свой состав, из-за чего у рязанской питьевой воды иногда появляется запах. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

