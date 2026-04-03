В рязанском Лесопарке Ока залила парковку у пристани и подобралась к дороге на Орешек
Из-за подъема воды в Оке в рязанском Лесопарке затопило парковку возле пристани. Кроме того, вода начала переливаться через дорогу, которая ведет к Орешку.
Фото: «Рязанский комментатор».