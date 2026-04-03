В Рязанском историческом музее предупредили об изменении графика работы

Отмечается, что каждый четверг музей будет работать с 18.00 до 20.00. Можно будет посмотреть новую историческую экспозицию. В это время станут доступны залы: Две столицы Рязанского княжества; Русская провинция в эпоху империи. Рязанская губерния; Рязанский народный костюм; Книга в эпоху Просвещения. Книжная культура русской усадьбы. Кроме того, музей ввел единый билет на посещение всех разделов экспозиции. Также с 18.00 до 20.00 будут проводиться экскурсии и работать планетарий. Возрастное ограничение — 6+.

Фото: канал Павла Малкова в MAX.