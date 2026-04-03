В Рязанской области выросло производство шоколада и муки

Итоги пищевой промышленности за февраль 2026 года опубликовал Рязаньстат. Так, предприятия региона произвели: 1,6 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, что составляет 10% общего объема продукции, выпущенной в ЦФО; 3,2 тыс. тонн переработанной и консервированной рыбы — 14% общего объема; 5,4 тыс. тонн шоколада — 7% общего объема; 21,7 тыс. тонн муки из зерновых культур — 9% общего объема выпуска данной продукции в ЦФО. По сравнению с январем в феврале в Рязанской области объемы производства рыбной продукции выросли на 12%, шоколада — на 22%, муки — на 23%.

