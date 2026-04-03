В Рязанской области у собственника изъяли более тысячи гектаров заброшенных сельхозземель

Шацкий районный суд Рязанской области принял решение изъять у гражданина Обижаева К. В. два земельных участка сельхозназначения общей площадью свыше 1 тыс. га в районе деревни Сявель. Угодья длительное время не использовались, заросли сорняками и кустарником. Собственник не выполнил предписание ведомства, за что был оштрафован. Поскольку нарушения так и не устранили, Россельхознадзор добился в суде изъятия земли с последующей продажей на публичных торгах.

Решение пока не вступило в законную силу.