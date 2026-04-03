В Рязанской области пьяный мужчина угрожал жене бутылкой водки

В городе Сасово полицейские остановили опасный конфликт в семье. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

65-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что пьяный муж угрожает ей бутылкой водки. Она испугалась и заперлась в комнате.

Полиция быстро приехала на вызов и нашла 67-летнего мужчину на кухне с закрытой бутылкой водки. Его забрали в отдел полиции для разбирательства.

Как выяснилось, накануне между супругами произошла ссора из-за алкоголя. Муж вернулся домой пьяным и, увидев недовольное выражение жены, начал угрожать ей. Женщина испугалась и решила вызвать помощь.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, и ему может грозить до 2 лет тюрьмы.