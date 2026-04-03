В Рязанской области провели 14 профилактических визитов по карантину растений

В первом квартале 2026 года Россельхознадзор провел в Рязанской области 14 профилактических визитов в сфере карантина растений. Один из них был обязательным, еще 13 состоялись по инициативе самих контролируемых лиц. Все мероприятия прошли дистанционно через мобильное приложение «Инспектор», заявки принимались на портале «Госуслуги». Специалисты разъяснили требования к обороту подкарантинной продукции, работу в системе «Аргус-Фито» и меры по недопущению типичных нарушений.

Кроме того, с помощью того же приложения проведено 16 консультаций.