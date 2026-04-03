В Рязанской области похоронили погибшего на СВО

Похороны 30-летнего военнослужащего прошли 1 апреля в селе Виленки в Михайловском округе. Шелехов родился в Виленках. Учился в местной школе. После окончания Ожерельевского железнодорожного колледжа вернулся в родное село. 25 августа 2023 года Сергей заключил контракт с ВС РФ. Мужчина погиб 8 марта 2026 при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.