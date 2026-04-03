В Рязанской области перекрыли проезд по мосту через реку Цна
Перекрыт проезд через наплавной мост через реку Цна на дороге Новочернеево — Старочернеево в Шацком округе. Причина — повышение уровня воды. Ранее в селе Новоселки Шацкого округа размыло дорогу.
В Шацком округе перекрыли проезд по мосту через реку Цна. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального минтранса.
