В Рязанской области перекрыли еще один затопленный участок дороги

В Касимовском округе временно перекрыт участок дороги Касимов — Дмитриево в районе деревни Алферьево. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального минтранса. Причина — повышение уровня воды. Отмечается, что проехать по данному участку невозможно.