В Рязанской области онкологи-кураторы провели первый в году выезд в Чучковский и Шацкий районы

Специалисты помогли местным медучреждениям с организацией работы, проконтролировали проведение скринингов и проконсультировали жителей в амбулаторных условиях. Кроме того, в Доме культуры прошла лекция о профилактике и ранней диагностике рака: врачи рассказали о факторах риска, первых симптомах и важности регулярных обследований.