В Рязанской области онкологи-кураторы провели первый в году выезд в Чучковский и Шацкий районы
Специалисты помогли местным медучреждениям с организацией работы, проконтролировали проведение скринингов и проконсультировали жителей в амбулаторных условиях. Кроме того, в Доме культуры прошла лекция о профилактике и ранней диагностике рака: врачи рассказали о факторах риска, первых симптомах и важности регулярных обследований.
В Рязанской области состоялся первый в 2026 году выездной прием врачей-онкологов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Мероприятия прошли в Чучковском и Шацком районах при поддержке студентов-волонтеров РязГМУ.
Специалисты помогли местным медучреждениям с организацией работы, проконтролировали проведение скринингов и проконсультировали жителей в амбулаторных условиях.
Кроме того, в Доме культуры прошла лекция о профилактике и ранней диагностике рака: врачи рассказали о факторах риска, первых симптомах и важности регулярных обследований.
Фото: Минздрав по Рязанской области.