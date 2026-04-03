В Рязанской области начался сезон пыления растений

По словам специалистов, сезон пыления переходит в активную фазу в регионе. Сейчас ученые фиксируют в воздухе пыльцу ольхи и орешника, а также образцы ясеня. Отмечается, что самые сложные времена для аллергиков впереди. «В скором времени зацветёт ива, уже появляются пыльцевые зёрна ясеня, во второй декаде апреля свою партию сыграет берёза. По статистике, аллергия на её пыльцу есть примерно у 12% населения», — заключили эксперты.

