В Рязани затопило еще одну улицу

По словам жителей, вода затопила улицу Окскую в районе школы № 76. «Наше Кальное скоро настигнет судьба Атлантиды. Как пройдёт дождь, ощущаешь себя жителем Венеции», — отметили в посте. Ранее в Рязани затопило двор многоэтажки на Касимовском шоссе и улицу. Детям приходится добираться до школы по забору.