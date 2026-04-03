В Рязани затопило еще одну улицу
По словам жителей, вода затопила улицу Окскую в районе школы № 76. «Наше Кальное скоро настигнет судьба Атлантиды. Как пройдёт дождь, ощущаешь себя жителем Венеции», — отметили в посте. Ранее в Рязани затопило двор многоэтажки на Касимовском шоссе и улицу. Детям приходится добираться до школы по забору.
В Рязани затопило еще одну улицу. Об этом сообщает паблик «Мое Кальное».
По словам жителей, вода затопила улицу Окскую в районе школы № 76.
«Наше Кальное скоро настигнет судьба Атлантиды. Как пройдёт дождь, ощущаешь себя жителем Венеции», — отметили в посте.
Ранее в Рязани затопило двор многоэтажки на Касимовском шоссе и улицу. Детям приходится добираться до школы по забору.