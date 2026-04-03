В Рязани юноша украл ноутбук, вдохновившись видеороликами в интернете

В Рязани молодой человек, проиграв все деньги в азартные игры, решил повторить кражу, которую увидел в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Известно, что юноша попросил знакомую заказать для него ноутбук MacBook Pro стоимостью 343 тысяч 758 рублей через ее аккаунт на маркетплейсе «Валдбериз». Девушка, не подозревая о его намерениях, выполнила просьбу.

Получив QR-код для получения ноутбука, парень пришел в пункт выдачи, прикрыв лицо капюшоном. Он показал код и получил устройство. Когда продавцы отвлеклись, он убежал с украденным товаром.

Полиция быстро установила его личность и обнаружила похищенный ноутбук у него дома. Суд признал молодого человека виновным в краже и назначил ему 2 года условного срока и штраф в 50 тысяч рублей.