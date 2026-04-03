В Рязани «Водоканалу» выдали предписание по результатам проверки домов

2 апреля прокуратура Советского района Рязани совместно с Госжилинспекцией проверила состояние многоквартирных домов. По результатам проверки рязанскому «Водоканалу» выдали предписание промыть наружные магистральные канализационные сети, чтобы предотвратить подтопление подвальных помещений. Работы должны завершить до 6 апреля.

2 апреля прокуратура Советского района Рязани совместно с Госжилинспекцией проверила состояние многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки рязанскому «Водоканалу» выдали предписание промыть наружные магистральные канализационные сети, чтобы предотвратить подтопление подвальных помещений. Работы должны завершить до 6 апреля.

Кроме того, управляющей организации ООО «УК на Маяковского» объявили предостережение: после просушивания подвальных помещений необходимо провести их санитарную обработку.