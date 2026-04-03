В Рязани создали Единый волонтерский центр для усиления помощи в период половодья

Партия «Единая Россия» объявила о создании волонтерского центра для помощи рязанцам в условиях половодья. Об этом сообщили на встрече с журналистами 3 апреля. Депутат Рязоблдумы Юлия Феоктистова отметила растущий интерес общества к волонтерству и подчеркнула, что активисты уже начали работу. Заместитель секретаря реготделения по молодежной политике Виталий Косачев призвал объединить усилия для поддержки населения. Руководитель «Молодой Гвардии» Данила Попов отметил, что волонтерство становится все более востребованным. В настоящее время дорабатываются организационные детали работы центра. Рязанцы, нуждающиеся в помощи, могут обратиться по телефонам: 28-43-12, 28-43-23 и 77-17-18 (добавочный 4).

Партия «Единая Россия» рассказала об усилении волонтерской деятельности в период половодья в Рязанской области. Актуальные вопросы обсудили на встрече с журналистами в пятницу, 3 апреля.

Для оказания помощи рязанцам по инициативе партии создан Единый волонтерский центр.

«В ходе работы, которую мы проводим, отметили, что больше возникает в обществе запросов на волонтерскую деятельность. Люди хотят быть вовлечены. Наша задача — дать людям возможность, найти свою нишу, полезное дело, где человек может применить свою доброту. Один из вызовов, стоящих перед нами, — паводковая ситуация», — рассказала заместитель секретаря реготделения, депутат Рязоблдумы Юлия Феоктистова.

Она уделила внимание тому, что весеннее половодье ежедневно усложняется. По словам Юлии Феоктистовой, к работе с паводком присоединились активисты всех волонтерских движений, которые есть в Рязанской области. Депутат отметила, что важно при этом быть полезным и не стоять в стороне.

Заместитель секретаря реготделения по работе с молодежью Виталий Косачев заявил, что всем необходимо объединить силы для оказания своевременной поддержки людям в период паводка. Работа в данном направлении началась уже сейчас: решаются организационные вопросы, настраивается «горячая линия», формируются группы.

Помощь рязанцам при паводке будет оказывать и региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

«В каждом муниципальном образовании действует местное отделение „Молодой Гвардии“. Мы уже проанализировали ситуацию, действует аналитические центры. Что может на себя взять „Молодая Гвардия“? Это, конечно, адресная помощь, поквартирные и подомовые обходы, участие в гуманитарных миссиях, доставка необходимых продуктов первой необходимости. Та работа, которая требует мобильного, быстрого решения», — рассказал руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Данила Попов.

Спикеры отметили, что волонтерство становится более востребованной деятельностью. И происходит это не потому, что увеличилось число нуждающихся в помощи людей, а связано с тем, что появилось больше желающих помогать. По словам «единоросов», важно при этом налаживать контакт с населением для оказания помощи «здесь и сейчас», концентрировать силы добровольцев и делиться каналами связи.

На данный момент дорабатываются организационные детали и механика работы единого волонтерского центра. Как только все будет завершено, «Единая Россия» представит подробности.

Однако уже сейчас рязанцы, нуждающиеся в помощи или консультации, могут обратиться по телефонам центра общественной поддержки «Единой России»: 28-43-12, 28-43-23. Также можно позвонить по номеру ресурсного центра волонтерской поддержки в Рязанской области: 77-17-18 (добавочный 4).