В Рязани сбили мопедиста
ДТП случилось вечером в пятницу, 3 апреля, на Народном бульваре. По словам очевидцев, водителя мопеда сбил сдающий назад Volkswagen. На кадрах видно, что водитель мопеда лежит на земле. На месте заметили Росгвардию. Официальная информация уточняется.
