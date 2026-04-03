В Рязани откроется фотовыставка о космических достижениях

В Рязани откроется фотовыставка о космических достижениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

«Посетители пройдут путь от холопа Никитки, который по легенде в XVI веке смастерил летательный аппарат и взмыл в небо; рассмотрят детали лунохода, что 322 дня искал свое пристанище на спутнике Земли, и старт межконтинентальной ракеты Р-7», — говорится в сообщении.

Кроме того, на стендах можно прочитать информацию о людях и событиях, отраженных на монетах, а также больше узнать о самих памятных денежных знаках.

Выставку «Космос всегда мечта» можно будет увидеть с 6 до 29 апреля по адресу: улица Ленина, дом № 52.

Возрастное ограничение — 18+.