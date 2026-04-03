В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах

3 апреля в Рязани временно отключили холодное водоснабжение в нескольких районах города. С 09:30 до 16:00 воды не будет по адресам: Качевская, дома 34 и 36, КНС № 5, а также ул. Качевская, строение 30 В (Храм в честь Воздвижения Креста Господня). С 09:10 до 15:30 холодной воды не будет по адресам: Княжье Поле, дома 23 и 23 корпус 1.

Плановое отключение связано с проведением ремонтных работ.