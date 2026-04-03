В Рязани из-за коммунальной аварии десятки домов остались без отопления
В Рязани из-за коммунальной аварии десятки домов остались без отопления. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Для устранения повреждения в районе дома № 7 на улице Черновицкой с 16 часов 3 апреля приостановили подачу отопления по следующим адресам:

  • Гоголя, дома № 34/6, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52к1, 54, 56, 58/9;
  • проезд Гоголя, дома № 2, 3, 4А, 7;
  • Черновицкая, дома № 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46, 36;
  • Стройкова, дома № 67, 67 корпус 1, 69, 69 корпус 1, 71;
  • Островского, дома № 23/2, 24/1, 26, 26/1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корпус 1, 32/14, 32 корпус 2, 33, 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 45, 46, 47/1, 48/77, 49б;
  • проезд Островского, дом № 4.

В зону отключения попали школы № 19, 33, 42, детские сады: № 71, 80, 81, 85, 87, 88; 99, роддом № 2.

Ориентировочно, работы завершат в 2:00 4 апреля.