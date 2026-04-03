В России разработали ГОСТ на приготовление колобка

В нем описаны технологии приготовления колобка, киселя (гороховый, ячменный, плодово-ягодный), каш, а также шести видов котлет — мясных, рыбных и овощных. В стандарт вошли салаты, выпечка, закуски, напитки и хрен. Пока рекомендации есть для 133 блюд, позже их число расширят.

Об этом сообщило издание РИА Новости.

