В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Утром 3 апреля пользователи из разных регионов России сообщили о проблемах в работе социальной сети ВКонтакте. По данным сервисов мониторинга, сбой начался около 08:30. Рязанская область вошла в число регионов, где зафиксировали неполадки. На регион пришлось около 10% обращений с учетом численности населения. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта — таких сообщений было 47%.

Утром 3 апреля пользователи из разных регионов России сообщили о проблемах в работе социальной сети ВКонтакте. По данным сервисов мониторинга, сбой начался около 08:30.

Рязанская область вошла в число регионов, где зафиксировали неполадки. На регион пришлось около 10% обращений с учетом численности населения. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта — таких сообщений было 47%.

Большинство жалоб поступило от пользователей устройств на Android и Windows. Проблемы наблюдались у клиентов разных провайдеров, при этом значительная часть обращений пришлась на различных операторов связи.