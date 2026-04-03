В работе Сбербанка произошел сбой
Утром 3 апреля пользователи столкнулись с проблемами в работе Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. По информации на 10:26 мск, количество жалоб достигло 242. Чаще всего пользователи сообщали о сбоях мобильного приложения и сервисов банка.
Утром 3 апреля пользователи столкнулись с проблемами в работе Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
По информации на 10:41 мск, количество жалоб достигло 140 тысяч.
Чаще всего пользователи сообщали о сбоях мобильного приложения и сервисов банка.
Наиболее пострадали устройства на Android (48,2%), iOS (25,3%) и Windows (25%). Сбой носил массовый характер и затронул клиентов разных провайдеров.