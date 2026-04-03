В НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина рассказали о скором похолодании в Рязанской области

Специалисты научно-исследовательской лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина предупреждают жителей Рязанской области о резкой смене погоды. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории.

После кратковременного «майского» потепления до +15…+16 градусов 3-4 апреля, с 5 апреля начнется похолодание. На следующей неделе (6-12 апреля) дневные температуры упадут до +4…+8, ночные — до 0…-5, ожидаются заморозки и снегопады.

Особую тревогу вызывает возможный сильный снег 10 апреля: если прогноз сбудется, выпавший снег может дать вторую волну паводка на Оке в черте Рязани, добавив до метра воды с запаздыванием около недели. Однако, по словам ученых, точность долгосрочных деталей пока невысока, сценарии постоянно уточняются. Холодная и влажная погода, вероятно, продержится до середины апреля.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина.