В колбасе крупного производителя нашли запрещенный мясной клей

В вареной колбасе «Докторская» от Великолукского мясокомбината обнаружили микробную трансглутаминазу, известную как «мясной клей». Об этом сообщает «SHOT ПРОВЕРКА» по итогам лабораторных исследований. Специалисты отмечают, что микробная трансглутаминаза запрещена к использованию на территории ЕАЭС и может негативно влиять на организм.

Пробы продукции отобрали в магазине «Лента» в Зеленограде, а также в магазинах «Магнит» в Саратове и Энгельсе. Специалисты отмечают, что микробная трансглутаминаза запрещена к использованию на территории ЕАЭС и может негативно влиять на организм.

Кроме того, в сервелате «Финский» этого же производителя, который проверили в «Ленте» в Красноярске, обнаружили ДНК сои и индейки, не указанные на упаковке.

По данным Роспотребнадзора, такая продукция не соответствует требованиям по составу и маркировке и вводит покупателей в заблуждение.