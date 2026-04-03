В Кадомском округе ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в Мокше

С 3 апреля в Кадомском муниципальном округе Рязанской области объявлен режим «Повышенная готовность». Причина — возможное осложнение обстановки из-за роста уровня воды в реке Мокша. Режим будет действовать до особого распоряжения.