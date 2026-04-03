В двух округах Рязанской области назначили новых межрайонных прокуроров

2 апреля Генеральный прокурор РФ объявил о кадровых изменениях в прокуратуре Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. На должность Скопинского межрайонного прокурора назначили Татьяну Владимировну Соловьеву, старшего советника юстиции. Также на должность прокурора Сапожковского района назначена Елена Алексеевна Бурмистрова, младший советник юстиции.

Отмечается, что Татьяна родилась в 1986 году в Рязани и начала свою карьеру в органах прокуратуры в 2005 году. За время своей работы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, занимая различные должности, включая прокурора отдела и старшего прокурора.

Елена родилась в 1978 году в рабочем поселке Ухолово и до прихода в прокуратуру работала учителем истории и помощником председателя районного суда. В прокуратуре Рязанской области она начала свою карьеру в 2014 году и с сентября 2024 года занимала должность заместителя прокурора Сапожковского района.