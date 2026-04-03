В двух округах Рязанской области назначили новых межрайонных прокуроров

2 апреля Генеральный прокурор РФ объявил о кадровых изменениях в прокуратуре Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
На должность Скопинского межрайонного прокурора назначили Татьяну Владимировну Соловьеву, старшего советника юстиции.
Отмечается, что Татьяна родилась в 1986 году в Рязани и начала свою карьеру в органах прокуратуры в 2005 году. За время своей работы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, занимая различные должности, включая прокурора отдела и старшего прокурора.
Также на должность прокурора Сапожковского района назначена Елена Алексеевна Бурмистрова, младший советник юстиции.
Елена родилась в 1978 году в рабочем поселке Ухолово и до прихода в прокуратуру работала учителем истории и помощником председателя районного суда. В прокуратуре Рязанской области она начала свою карьеру в 2014 году и с сентября 2024 года занимала должность заместителя прокурора Сапожковского района.