Строительство моста через Оку в Рязанской области не остановило даже половодье

На правом берегу уже построен рабочий мост для подвоза материалов и установки кранов. На левом берегу готовят основание и формируют насыпь дороги. Общая длина сооружения с подходами — 5,8 км, самого моста — 1,1 км. Стоимость проекта — почти 33 млрд рублей. Сдать объект планируют в 2029 году. Отмечается, что на стройке заняты более 300 человек и 90 единиц техники.

Несмотря на подъем уровня воды в Оке, строительство нового моста в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

