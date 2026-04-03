США не включили пункты о поддержке Киева в проект бюджета на 2027 год

Как стало известно РИА Новости, в 92-страничном документе слово «Украина» ни разу не встречается. Отмечается, что американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей. Также Белый дом не планирует в 2027-м тратиться на гуманитарную помощь Украине, указали в публикации. Помимо этого, как выяснило РИА Новости, США планируют рекордно увеличить военный бюджет — до 1,5 триллиона долларов.

