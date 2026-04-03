С 3 апреля вступили законы об усилении контроля за тарифами на ЖКУ

С 3 апреля вступили в силу федеральные законы, усиливающие контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Законы наделяют ФАС полномочиями пересматривать предельные уровни тарифов на ЖКУ, если региональные органы власти не исполняют решения антимонопольной службы. Кроме того, введено административное наказание — дисквалификация до трёх лет для должностных лиц, которые неоднократно не выполняют предписания ФАС.

С 3 апреля вступили в силу федеральные законы, усиливающие контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законы наделяют ФАС полномочиями пересматривать предельные уровни тарифов на ЖКУ, если региональные органы власти не исполняют решения антимонопольной службы. Кроме того, введено административное наказание — дисквалификация до трёх лет для должностных лиц, которые неоднократно не выполняют предписания ФАС.

Володин отметил, что размер оплаты коммунальных услуг вызывает наибольшее количество обращений граждан. В 2025 году ФАС выявила необоснованные начисления за коммунальные услуги на сумму свыше 50 млрд рублей.

Новые законы направлены на системный контроль тарифообразования и повышение ответственности чиновников.