Рязанские врачи спасли пациента с редким и смертельным осложнением после инфаркта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В кардиодиспансере спасли 74-летнего мужчину с обширным инфарктом. Ему экстренно установили три стента, но на десятый день давление упало до критических 60/40, и врачи обнаружили редкое осложнение — разрыв стенки левого желудочка (встречается менее чем в 1% случаев и обычно смертелен).

Пациенту повезло: тромб сам закрыл разрыв, не допустив тампонады сердца. Тем не менее развились кардиогенный шок, почечная и печеночная недостаточность. Благодаря усилиям кардиологов, реаниматологов и консилиума с участием профессора РязГМУ состояние рязанца удалось стабилизировать. Мужчину выписали.

