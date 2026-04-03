Рязанская область отправила в Грузию 4 тонны ультрапастеризованного молока в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку из Рязанской области в Грузию партии ультрапастеризованного молока объемом около 4 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Продукция прошла необходимую документарную и физическую проверку. Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено, качество молока подтверждено лабораторными исследованиями.

Отмечается, что в 2025 году под надзором ведомства из региона на экспорт ушло более 13 тонн такого же молока.