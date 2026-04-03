Рязанец устроил в квартире столярную мастерскую, жена через суд добилась уборки

В Рязани Областной суд рассмотрел иск женщины, которая пожаловалась на своего бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Известно, оба супруга являются собственниками квартиры, но женщина не могла пользоваться своим жильем из-за того, что бывший муж устроил в квартире столярную мастерскую. Он без разрешения загородил вход в её комнату оборудованием и древесными отходами.

После обращения в Госжилинспекцию был проведен осмотр квартиры, где нашли деревообрабатывающий станок и торцовую пилу. Помещение оказалось сильно захламлено древесными отходами, в коридоре и на кухне находится большое количество деревянных заготовок и различных древесных изделий.

Суд решил, что бывший муж должен убрать весь мусор, освободить общие места и вернуть доступ к комнате истца. Также ему запретили использовать станок и пилу в квартире.

Отмечается, что решение вступило в силу.