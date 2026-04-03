Рязанцы возмутились грохотом во время ночного ремонта дорог

Жители Рязани пожаловались на шумные дорожные работы на перекрестке улиц Вознесенская и Урицкого. По словам горожан, работы ведутся исключительно ночью. В ночь с 2 на 3 апреля с 2 до 5 утра с грохотом снимали старый асфальт и загружали его на машины.

Местные жители отмечают, что шум был настолько сильным, что спать было невозможно даже в берушах.