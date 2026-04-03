Рязанцы пожаловались на отсутствие дворового освещения, света нет уже 4 месяца

Жители 12 домов по улице Мещерская, 24 в Солотче уже четыре месяца остаются без дворового освещения. Жильцы обращались в разные инстанции: три раза в «Россети», один раз в прокуратуру области, два раза в городскую жилищную инспекцию и 22 раза в ЖКУ. По их словам, никто пока не решил проблему.

Жители 12 домов по улице Мещерская, 24 в Солотче уже четыре месяца остаются без дворового освещения. Сообщения об этом поступили в редакцию РЗН. инфо.

Жильцы обращались в разные инстанции: три раза в «Россети», один раз в прокуратуру области, два раза в городскую жилищную инспекцию и 22 раза в ЖКУ. По их словам, никто пока не решил проблему.

Особенно страдают пожилые жители: они вынуждены ходить вечером со светящимися телефонами и часто спотыкаются.

Горожане призывают власти вмешаться и восстановить освещение.