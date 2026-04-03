Рязанцев предупредили о вреде наушников

Специалисты рассказали, что при длительном использовании внутриканальных и «таблеточных» наушников (4-5 лет) может развиться тугоухость 1-й степени. Чтобы снизить риск вреда для слуха, рекомендуется использовать классические полноразмерные или накладные наушники, не превышать уровень громкости более 60% от максимального и слушать музыку не дольше 60 минут в день.